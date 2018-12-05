İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu

Konya’da kontrolden çıkarak demir bariyerlerin üzerine uçan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Konya'da kontrolden çıkarak demir bariyerlerin üzerine uçan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.



Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve süratlı olduğu iddia edilen Özkan B. (21) idaresindeki 42 APB 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce takla attı ardından Selçuklu Köprülü Kavşağının demir bariyerlerinin üzerine uçarak durabildi. Otomobil hurdaya dönerken, çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.