Hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü, hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 20.10 sıralarında Katır Tepesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Kulu istikametine giden M.T.'nin kullandığı paketlenmiş tuz yüklü 01 ABD 648 plakalı tıra aynı istikamete gitmekte olan A.G.'nin kullandığı 31 AN 972 plakalı tır arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle tırın kabini hurdaya dönerken, sürücü A.G. kazadan yara almadan kurtuldu. Konya-Ankara karayolunun kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Tırın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Tır sürücüsü M.T., “Bir anda arkadan gelerek bana çarpması sonrasında kaza meydana geldi” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.