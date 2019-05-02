Hurmalar tezgahları süslemeye başladı

Hurma satışı yapan Enver Çakmak, Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, “Talep olarak genellikle Medine Hurması çok bizde. Bunun yanında Kudüs Hurması, Filistin Hurması, Peygamber Efendimizin yetiştirmiş olduğu hurma neslinden gelen Acve Hurması, Amber Hurması, klasik hacın ve umrecinin bilmiş olduğu Mebrum Hurması ama ağırlıklı Mebrumda” dedi.

Özel hurmaların faydalarından bahseden Çakmak, “Şimdi Sugai dediğimiz Medine'nin çok özel bir hurması var. Bu doktorların reçetesine de girdi. Diyet hurma dediğimiz, şeker oranı az, şeker hastası rahatlıkla yiyebiliyor bunu. Bunun yanında Acve Hurması genellikle kalp hastasına çok iyi geliyor. Çok özel bir hurma, biraz pahalı ama halkımız yiyor; bir tane de olsa alıp yiyor” şeklinde konuştu. Çakmak, fiyatların 15 lira ile 100 lira arasında olduğunu, halkın ise genellikle 50-60 liralık hurmayı tercih ettiğini söyledi.

Hurma alışverişi yapan vatandaşlardan kimileri hurmayı sadece Ramazan ayında değil sürekli tükettiğini belirtirken, yurt dışından geldiğini belirten bir vatandaş da aldığı hurmayı yurt dışına götürdüğünü, yakınlarına hediye ettiğini söyledi.