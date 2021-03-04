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Hüyük Belediyesi meclis toplantısında projeler ele alındı

Konya’nın Hüyük İlçe Belediyesi’nin, 2021 yılının Mart ayı olağan toplantısında yürütülen projeler ele alındı.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediyesi'nin, 2021 yılının Mart ayı olağan toplantısında yürütülen projeler ele alındı.


Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in başkanlık ettiği meclis toplantısında, Hüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilmekte olan proje ve yatırımlar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi ve destek istedi.


Toplantı, meclis gündemine gelen konuların müzakere edilip karara bağlanmasının ardından sona erdi.

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