İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüyük Belediyesi'nin bahar dönemi çalışmaları hız kazandı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri tarafından ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri tarafından ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yürütülen çalışmalar hız kazandı.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in ilgili birimlere talimatı sonrasında başlatılan faaliyetlerle ekiplerin ilçe genelinde yeşil dokuyu daha da zenginleştirme adına fidan dikimi faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirtildi. Ekipler bir yandan çalışma yürütülen noktalarda yeni fidanları toprakla buluştururken, bazı güzergahlarda ise yollara kadar uzanan ağaçların dallarında budama faaliyetlerine başlandı.


Öte yandan, ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan tüm şehit mezarlarına ise gül fidanları dikimlerinin yapıldığı, yıpranan Türk bayraklarının yenileriyle değiştirildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.