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Hüyük Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı

Konya’nın Hüyük ilçesinin yeni Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı.

Konya'nın Hüyük ilçesinin yeni Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı.


İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Hüyük Kaymakamlığına vekaleten görevlendirilen Kaymakam Şenoğlu, bulunduğu ilçede görev yapmaya başladı. Hüyük İlçe Kaymakamı iken Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine atanan Emre Zeyrek'in yerine Hüyük Kaymakamlığı görevine uzun zamandır Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir vekalet ediyordu.


1991 yılında İstanbul'da doğan Şenoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun'da bitirdikten sonra lisans eğitimini 2016 yılında Ankara Üniversitesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü tamamladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Şenoğlu, Muğla Valiliğinde stajını, Afyonkarahisar Sandıklı ve Antalya Gazipaşa ilçelerinde ise kaymakam refikliği stajını tamamladı.

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