Hüyük otogarı ihale ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı, Hüyük'te yapımına başlanacak olan otogar yapım işini önümüzdeki günlerde ihaleye çıkaracak.

Hüyük ilçesinde yapımına başlanacak olan otogar için ihaleye çıkılacak. Yaklaşık 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak olan otogar, ihaleyi üstlenen firma tarafından şartname gereği yer tesliminin ardından 150 takvim gün içerisinde tamamlanacak.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük otogarının Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Nisan 2021 günü ihale edileceğini söyledi. Başkan Çiğdem, yaptığı açıklamada, “Söz vermiştik hemşerilerimize Büyükşehir Belediyemiz 13 Nisan 2021 günü otogarımızın ihalesini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum, ilçemize kattığı değerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.