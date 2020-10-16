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Hüyük'e Kızılay ilçe temsilciliği açılıyor

Türkiye Kızılay Derneği tarafından Konya’nın Hüyük ilçesine Kızılay temsilciliği kazandırılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Türkiye Kızılay Derneği tarafından Konya'nın Hüyük ilçesine Kızılay temsilciliği kazandırılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.


Kızılay Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez, Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u makamında ziyaret etti. Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in de eşlik ettiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Üzülmez, Hüyük'te ilçe kaymakamlığı ve belediyenin de destek ve katkılarıyla Kızılay'ın ilçe temsilciliğini açmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Hüyük'te Kızılay temsilciliğini açarak, bölgenin hem Kızılay ile tanışmasını istiyoruz, hem de sıkıntıdaki insanlarımıza, fakir ve muhtaçlarımıza yardım etmek amacındayız. Kızılay'ın merhamet elini Hüyük'te fakir ve ihtiyaç sahiplerimize de bu vesile ile uzatmış olacağız. Sadece bununla da kalmayacağız, okullarımız da dahil her yerde Kızılay'ın afet eğitiminden farklı alanlardaki eğitime kadar Kızılay bilincini yer yer geliştirmek de istiyoruz" dedi.

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