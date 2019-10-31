Hüyük'e yaşlı bakım ve yaşam merkezi kazandırılıyor

Konya'nın Hüyük ilçesine yapımı devam eden yaşlı bakım ve yaşam merkezinde son aşamaya gelindi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçeye kazandıracakları yaşlı bakım ve yaşam merkezi için yürütülen hizmet binası çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi. Hizmete girdiğinde 50 kişi konaklama kapasitesine sahip olan yaşlı bakım ve yaşam merkezinden 150 kişinin de günlük bakım hizmeti alabileceğini belirten Başkan Çiğdem, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle Hüyük ilçemizde Türkiye için de örnek olacak bir projeye imza atıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle Hüyük ilçemize kazandıracağımız yaşlı bakım ve yaşam merkezi için İmrenler Mahallemizde yürütülen bina çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu çalışmaları Hüyük Belediyesi ve bir süre önce kurduğumuz Hüyük İmrenler Yaşam Merkezi Derneği marifetiyle hayırsever vatandaşlarımızın da yardım ve katkılarıyla sürdürüyoruz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu binamızı bakanlığımıza devrini gerçekleştireceğiz ve ardından yaşam merkezi bölgeye hizmet vermeye başlayacak. Bu projeye destek veren bakanımıza ve Konya milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Başkan Çiğdem kurucu başkanlığını yaptığı derneğin yeni yönetim kurulu üyelerini de gerçekleştirdikleri genel kurulda belirlediklerini aktararak, bu isimlerin İbrahim Şirin, Emin Sular, Sadık Sefer, Mustafa Sarıaslan ve Ali Yılmaz olduğunu kaydetti. Çiğdem, yönetim kurulunun kendi arasında seçim yaparak yeni dernek başkanını belirleyeceğini sözlerine ekledi.