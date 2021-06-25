Hüyük'e yeni baraj inşa ediliyor

Konya'nın Hüyük ilçesine DSİ 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yeni bir baraj inşa ediliyor.

İlçeye bağlı İlmen Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 4.Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında yürütülen baraj çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, temelden 30 metre yüksekliğe ve 646 bin metreküplük su depolama kapasitesine sahip olacak İlmen Barajı'nın tamamlandığında yöredeki bin 220 dekar tarım arazisini borulu şebeke ile sulayacağı belirtildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlmen Mahallesi'ne kazandırılacak baraj çalışmasından dolayı DSİ 4.Bölge Müdürlüğü ile emeği geçen herkese teşekkür etti.