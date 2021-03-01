Hüyüklü çiftçilerde, çilek yetiştiriciliği desteği sevinci

Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçilere 2021 yılı Orman Köy (ORKÖY) projesi çerçevesinde "malç örtülü çilek yetiştiriciliği" desteği verilecek.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Konya'da pilot bölge olarak seçilen Hüyük ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'nde ikamet eden çilek üreticilerine ORKÖY projesi kapsamında "malç örtülü çilek yetiştiriciliği" desteği verilecek.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyşehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ramazan Sert, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Birim Müdürlüğü'nden görevliler, Hüyük Tarım İlçe ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ve Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan'ın da katıldığı köy meydanındaki bilgilendirme toplantısında çiftçilerin desteğe olan ilgisi yoğun olunca kura çekimi gerçekleştirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, toplantıda yaptığı konuşmada, Suludere Mahallesi'nin Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen çilek desteklemesinden yararlanacağını vurgularken, yerleşim merkezinin geçtiğimiz yıl da hayvancılık desteğinden istifade ettiğini anımsatarak, "Ben sizler ve muhtarlığımız adına ORKÖY'den gelen, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan gelen mühendislerimize ve yetkililerimize teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Devletin önümüzdeki yıl da bir başka destekle üreticinin karşısına çıkacağını aktaran Başkan Çiğdem, bu anlamda destekten yararlanacak olan Suludere Mahallesi sakinlerinin baştan beri çilek üretimi noktasında çok çalışkan olduğunu bildiğini belirterek, "Hakkını veriyorsunuz aldığınız kredilerin, desteklerin. Daha fazla destek sağlamak için de bizler de mücadele edeceğiz. Daha önce de söylediğim gibi hem burada, hem diğer mahallelerimizde ORKÖY ciddi bir destek sağlıyor. Hatta orman köyü olmayan mahallelerimiz de destekten yararlanabilmek için müracaatlarını yaptılar. Bunun yanında, belediye olarak dış mahallelerimizin kırsal mahalle ilan edilebilmesi için de bir çalışma yapıyoruz. Biz bütün dış mahalle muhtarlarımızı topladık ve dedik ki; ‘Böyle bir kanun çıktı, resmi gazetede de yayımlandı.' Taleplerini aldık, ellerinden. Büyükşehir Belediyemize yolladık. İnşallah büyükşehir meclisinde de bu talepler değerlendirilecek. Bu kapsamda, kırsal mahalle ilan edilen yerleşim merkezlerimiz su, ruhsat ve çevre temizliği vergilerinden yüzde 50'ye varan oranlarda indirimden yararlanabilecek. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, hayırlı olsun" diye konuştu.

Toplantıda, üreticilere malç örtülü çilek yetiştiriciliği projesinin Türkiye çapında uygulanan bir proje olduğu hatırlatılırken, her bölgede bir köy veya mahallede uygulanacak bir proje olduğu da kaydedilerek, kullanım şartları hakkında da bilgiler verildi.

Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan ise, Orköy projesi kapsamında yerleşim merkezinin pilot bölge seçilmesinden dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade etti. Desteklemeye müracaat eden çilek üreticileri de projenin mahallelerinde hayata geçirilmesinden dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler.