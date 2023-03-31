Hüyüklü çiftçilere sertifikalı nohut tohumu desteği

Konya'nın Hüyük ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı nohut desteğinde bulunuldu.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde bitkisel üretimin geliştirilmesi alt projesi olarak sürdürülmekte olan tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi (TAKEP) projesi çerçevesinde bu yıl Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Nohut'la Nadası Bırak” projesi yürütülmekte olduğunu hatırlattı. Söz konusu proje çerçevesinde Hüyük ilçesindeki çiftçilere nadas yerine nohut ekimi yaptırılması istikametinde çalışmaların sürdüğünü belirten Tingiş, “Çalışmalarımız sonucunda 253 çiftçimize yüzde 50 bakanlığımız hibeli 20 bin kilogram Sertifikalı Nohut Tohumunun teslimini gerçekleştirdik. Teslim edilen tohumlar ile toplam bin 600 dekar alanda nohut ekimi yapılacak. Proje çerçevesinde azkan nohut tohumu üreticilerimize ulaştırılmıştır. En kısa zamanda toprakla buluşacak olan tohumlardan bereketli ve bol verim alınmasını dilerim. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.