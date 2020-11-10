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Hüyük'te 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’inci yıldönümünde düzenlenen programda anıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'inci yıldönümünde düzenlenen programda anıldı.


Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saat 09.05'de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İki dakikalık saygı duruşu sırasında bayraklar da yarıya indirildi.


Törene, Kaymakam Cüneyt Demirkol, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kurum amirleri, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar katıldı.

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