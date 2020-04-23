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Hüyük'te 23 Nisan Bayramı kutlaması

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.


Anıt Meydanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program sırasında katılımcıların sosyal mesafe kuralarına özen gösterirken, koruyucu maske de taktı.


Törene, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, daire amirleri katıldı.

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