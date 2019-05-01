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Hüyük'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.


Hüyük ilçesine bağlı Selki Mahallesinde bulunan Nilüfer Aydoğdu Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin yıl içerisinde hazırladığı bilimsel proje ve çalışmalar açılan bilim fuarında gözler önüne serildi. Bilim fuarı çerçevesinde beceri ve tasarım atölyesi açılışının gerçekleştirilmesinin ardından öğrencilerin kendi beceri ve yetenekleriyle hazırladığı çalışma ve projeler katılımcıların beğenisine sunuldu. Katılımcılar sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Şube Müdürleri Kenan Çağlıyan ve Ahmet Atık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fırat Karaca, daire amirleri, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler ile vatandaşlar katıldı.

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