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Hüyük'te Başkan Çiğdem'den spora tam destek

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük’te görev süresi içerisinde her türlü sportif faaliyete tam destek vereceğini söyledi.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük'te görev süresi içerisinde her türlü sportif faaliyete tam destek vereceğini söyledi.


Hüyük Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda konuşan Başkan Çiğdem, yönetime seçilen isimleri kutladı.


Hüyük ilçesinde, bundan böyle yeni dönemde Belediye'nin tüm imkan ve gücüyle sportif faaliyetler içerisinde bulunan kulüp ve sporculara tam destek vererek onların yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çiğdem, “En büyük dileğimiz; Hüyük ilçemizden futboldan voleybola, yüzmeden tekvandoya kadar birçok branşta temsil edecek sporcular yetişmesidir. Bunun için Belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği vermenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.


Öte yandan, yapılan genel kurulda Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yönetim kuruluna seçilen isimler şöyle:


Muammer Karaaslan, Serdar Uzel, Fatih Bilir, Ali Gezici, Ayhan Küçükyılmaz, İsmail Öztepe, Ali Kovancı ve Özdemir Yorulmaz.

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