Hüyük'te belediye tarafından berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri tarafından berber ve kuaför salonlarının yeniden hizmet vermeye başlamasından önce dezenfekte edildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını dolayısıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulduktan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan ilçede bulunan berber ve kuaför salonlarında belediye ekipleri tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları tamamlandığı belirtildi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla söz konusu işyerlerinin olası virüs ve bakteri riskinden arındırıldığını vurgulayan Başkan Çiğdem, “Hüyük Belediyesi olarak bu korona virüs vakasından daha önce de temizlik işlemlerimiz devam ediyordu. Ancak bu virüs vakasından sonra aktif olarak her gün dezenfekte, ilaçlama çalışmalarımız daha da arttı. İlçemizde aile sağlık merkezlerini, hastaneler, karakollar, okullar, camiler, caddeler, sokaklar ve diğer ortak kullanım alanlarını sürekli ilaçladık. Normalleşme sürecinde de belediye olarak salgının yayılmaması için elimizden ne gelirse eksiksiz yapacağız. Berberler yaklaşık 2 aydır kapalıydı. Berberler ve kuaförlerde ilaçlama yapmaya başladık. Bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför salonları için de ilaçlamalarımızı yaptık. Vatandaşlarımızdan ricamız hijyen kurallarına uygun olarak randevularını alarak berberlere gelmeleridir. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kuaför, berberlerimizi dezenfekte çalışmalarımız bundan böyle de belirli bir periyot halinde devam edecektir” dedi.

Öte yandan, berber ve kuaför esnafı da yürütülen çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine ve Başkan Mehmet Çiğdem'e teşekkür etti.