Hüyük'te çiftçiler yağmur duasına çıktı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yöre çiftçisi yağmur duasına çıktı.

Hüyük ilçesine bağlı Selki Mahallesinde yağış beklentisi içerisinde olan çiftçiler yağmur duasında buluştu. Selki Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen programda, kılınan öğle namazını müteakip Meydan Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar yağış için ellerini semaya kaldırdı. Hüyük Müftüsü Abdullah Yalman'ın yaptırdığı duaya İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve çiftçiler katıldı. Duanın ardından katılımcılara pilav ikramı yapıldı.