Hüyük'te çilek üreticilerine pestisitle mücadele anlatıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, çilek üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hüyük Kaymakamlığı himayesinde, Konya İl Tarım ve Hüyük İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından müşterek düzenlenen toplantıda ilçede organik çilek üretimi yapan çiftçiler bir araya geldi. Toplantıda, Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü'nde görevli teknik personel tarafından çilek üreticilerine ürün hasadı öncesi pestisit (ilaç kalıntısı) ve hastalıklarla mücadele konularında bilgiler verildi. Çilek üretimiyle ilgili yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Organik Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Özer, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, yörenin kalkınma kooperatifi ve sulama birliği başkanları ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.