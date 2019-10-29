İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüyük'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun kaymakamlıkta bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından kutlamalar, Durmuş Akkuş Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunda bulunulması ve Kaymakam Dilara Şenoğlu ile Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla törenler başladı.


Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve okunan şiirlerin adından öğrenci gruplarının hazırladığı bayram ve sportif gösteriler ilgiyle izlendi. Tören esnasında, öğrencilerin Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için hep birlikte asker selamı vermeleri de alkışlandı. Kutlamalar, yapılan geçit töreni ile sona erdi.


Törene, Kaymakam Dilara Şenoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fırat Karaca, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Gündüz, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.