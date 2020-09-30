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Hüyük'te doğaya 500 kınalı keklik daha salındı

Konya’nın Hüyük ilçesinde doğaya 500 kınalı keklik daha salındı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde doğaya 500 kınalı keklik daha salındı.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede 500 kınalı kekliği 5 farklı dış mahallede doğayla buluşturulduğunu belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle ilçede Suludere, İlmen, Başlamış, Çavuş ve Pınarbaşı mahallelerinde toplam 500 kekliğin doğaya bırakıldığını aktaran Başkan Çiğdem, "Her mahalleye 100 olmak üzere toplamda 500 kınalı keklik ilçemizde doğayla buluşturulmuştur. Daha önce de farklı mahallelerimizde bu çalışma yapılmıştı. Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla ilçemizde yürütülen bu çalışmalar dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü hemşehrimiz İsmail Üzmez başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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