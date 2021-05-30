Hüyük'te haşhaş tarlaları çiçek açtı

Konya'da haşhaş kabuğu üretiminin önemli merkezlerinden Hüyük ilçesinde, haşhaş ekili tarlalar çiçek açtı.

Hüyük'te yöre halkının önemli geçim kaynaklarından birisi olan haşhaş tarlaları çiçek açmasıyla birlikte beyaz renklere büründü. Beyaz çiçeğin açtığı ürün, ekili alanlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, geçtiğimiz yıl yörede 4 bin dekarlık alanda ekimi yapılan haşhaşta bu yıl ekim sahalarının daha da genişleyerek 4 bin 500-4 bin 700 dekar seviyelerine ulaştığını belirtti. Haşhaş ekim alanlarının ilçede artmasının sevindirici olduğunu belirten Hürriyet Şahin, bu yıl yaşanan kuraklığın diğer ürünlerde olduğu gibi haşhaşı da olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kanal kenarlarındaki haşhaş ekili sahaları sulama imkanlarını devreye sokarak korumaya çalıştık. Ancak sulama imkanı olmayan yerlerde kuraklık nedeniyle maalesef üründe bu yıl beklediğimiz rekolte hedefine ulaşamayacağız. Bu yıl bölgemizde ürün yüzde 50'ler seviyesinde" dedi.

Şahin, haşhaş ürününün Mayıs ayından itibaren çiçeklenme döneminde olmasından dolayı ekili sahaların rengarenk bir görüntüye büründüğünü de dile getirerek, "Bölgemizde 4 çeşit haşhaş ekimi yapılıyor. En çok sarı renkli çiçek açanlar ekilir. Beyazın yanı sıra, siyah ve mor renkte çiçek açanlar da bulunuyor. Üründe şu anda çiçeklerin oluşmasıyla birlikte kelleye dönüş oldu. 1 buçuk ay sonra ise ürüne döner ve Temmuz ayı sonu gibi de hasadı başlar" ifadelerini kullandı.