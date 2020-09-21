Hüyük'te haşhaş üreticisinin kota sorunu çözüme kavuştu

Konya'da haşhaş kabuğu üretiminin önemli merkezlerinden Hüyük ilçesinde kota sorunu ile ilgili yaşanan sorunun, konuyla ilgili düzenlenen bir toplantının ardından çözüme kavuştuğu bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçe genelinde haşhaş ekimi yapan üreticilerle düzenlediği toplantıda bir araya geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ile mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda, bölgede üreticilerin kota sorunu hakkında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, bölge çiftçisi için önemli bir gelir kaynağı olan haşhaş üretiminde kota sorunu ile ilgili yaşanan sıkıntıların aşılması konusunda çiftçilerle istişare ettiklerini belirterek, "Bölge çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ofis müdürümüz ve ilçe başkanımızın yanı sıra mahalle muhtarlarımızla da haşhaş ekimiyle ilgili toplantımızı gerçekleştirdik ve yaşanan sorunları görüş alışverişi yaptıktan sonra aştık. Çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.