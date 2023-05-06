Hüyük'te HİS göleti yağışlarla suyla doldu

Konya'nın Hüyük ilçesine bir süre önce tarımsal kalkınmaya katkıda bulunulması amacıyla kazandırılan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin son yağışlarla tamamen suyla dolduğu bildirildi.

DSİ 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde yapımı 2022 yılının sonlarında tamamlanan HİS göletinin son yağışlarla su seviyesinin dolusavak kotuna kadar ulaştığı belirtilerek, “Temelden yüksekliği 11,7 metre olan gölet mahallede bulunan 3 bin büyükbaş ile 3 bin 500 küçükbaş hayvanın su ihtiyacını karşılayacaktır” denildi.