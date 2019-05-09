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Hüyük'te imam hatip ortaokulu öğrencilerinden jandarmaya ziyaret etti

Konya’nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören imam hatip ortaokulu öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören imam hatip ortaokulu öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün himayesinde, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören bir grup öğrenci, öğretmenleri nezaretinde Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180. yıldönümü kapsamında Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Jandarma personeli, öğrencilere Jandarma İlçe Komutanlığı olarak yürüttükleri faaliyet ve çalışmaları anlattı, yöneltilen soruları cevaplandırdı.


Ziyarette, öğrencilere temsili trafik denetimi de yaptırıldı.

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