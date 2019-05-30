Hüyük'te İngilizce ve Arapça dil sokağı açıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, bir imam hatip lisesinde hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağının açılışı gerçekleştirildi.

Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesinde e-twinning projesi çerçevesinde okul binasının giriş katında öğrenciler tarafından oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağının açılışı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, sokak projesiyle öğrencilerin görsel materyallerle, İngilizce ve Arapça'yı eğlenerek ve özümseyerek öğrenmelerinin hedeflendiğini belirtti. Açılışın ardından katılımcılar, sokağı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılış programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Şube Müdürü Ahmet Atik, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.