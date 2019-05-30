İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüyük'te İngilizce ve Arapça dil sokağı açıldı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, bir imam hatip lisesinde hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağının açılışı gerçekleştirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, bir imam hatip lisesinde hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağının açılışı gerçekleştirildi.


Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesinde e-twinning projesi çerçevesinde okul binasının giriş katında öğrenciler tarafından oluşturulan İngilizce ve Arapça dil sokağının açılışı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, sokak projesiyle öğrencilerin görsel materyallerle, İngilizce ve Arapça'yı eğlenerek ve özümseyerek öğrenmelerinin hedeflendiğini belirtti. Açılışın ardından katılımcılar, sokağı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Açılış programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Şube Müdürü Ahmet Atik, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.