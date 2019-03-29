Hüyük'te kitap okuma etkinliği

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Kütüphaneler Haftası kapsamında yürütülen kutlama ve faaliyetler devam ediyor.

Hüyük Mevlana İlkokulu koordinatörlüğünde, hafta kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte katılımcılar da hep beraber kitap okudu. Etkinliğe katılan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, şube müdürleri, kurum müdürleri, okul müdürleri ve bazı veliler öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Programda, gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi de ilgiyle izlendi.