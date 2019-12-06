Hüyük'te matematik duraklarla sevdirilecek

Konya'nın Hüyük ilçesinde, otobüs duraklarına asılan eğlenceli ve eğitici afişlerle matematiğin öğretilip sevdirilmesi amaçlanıyor.

İlçeye bağlı Kıreli Mahallesindeki Şehit Kadir Kayhan Ortaokulunun e-twinning kapsamında yürüttüğü ‘Durakta Matematik' projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Hüyük Belediyesinin de desteğiyle Hüyük ilçe merkezinde 2, Kıreli Mahallesinde ise 1 durağa afişler asıldı.

Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu Müdürü Ebubekir Özdemir, yaptığı açıklamada, projeyle amaçlarının matematiği 7'den 70'e herkese sevdirmek olduğunu belirterek, destek veren katılımcılara ve herkese teşekkür etti. Özdemir, ortaokulda görev yapan öğretmen ve öğrenim gören öğrencilerinin, matematiği eğlenceli hale getirmek ve dikkat çekmek için ilçedeki 3 farklı otobüs durağını materyallerle süsleyerek adeta bir matematik sınıfı haline getirdiğini belirtti. Türkiye'nin 81 ilinde ve Avrupa'da birçok ülkede uygulanan proje kapsamında ilçede durakları hazırladıkları afişlerle donattıklarını anlatan Özdemir, “Bu afişler hem eğlendirecek, hem de yüzlerde bir gülümseme oluşturacak. Çünkü matematik genel anlamda toplumumuzda korkulan ve endişe duyulan bir derstir. Olumsuz ön yargılar vardı. Biz de bu olumsuz ön yargıları yıkmak istiyoruz. Projemizi hayata geçiren öğretmen ve öğrencilerimiz, duraklarda otobüs bekleyen her yaştan vatandaşımızın matematik dersine karşı olan ön yargılarını kırmak ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini amaçlıyor. Bu projeyle matematiğin geniş kitlelere sevdirilmesi ve ulaştırılması da amaçlanıyor. Projeyle ayrıca, matematiğin çeşitli öğelerini çeşitli formüllerini karikatürlerle buluşturarak çocuklarımızın ve insanlarımızın ortaklaşa kullanmış olduğu alanlarda bir farkındalık oluşturuyoruz. Aslında buradaki en önemli maksadımız çocuklarımızın ve gençlerimizin matematiği sevmesi ve matematik korkusundan uzaklaşması. Ülkemizde en fazla şikayet edilen konular çocukların matematik öğrenmesinde karşılaşılan güçlükler. Aslında bu zorlukların başında matematiğe karşı olumsuz bir tutum, öğrenilemeyeceği gibi bir anlayış geliyor. Bu anlayışı hayata geçirilen bu tür projelerle yıkmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda etkinliklerimize üç durakla başladık ve inşallah ilçemizde bu tür durakların sayısını daha da yaygınlaştırmak arzusundayız. Bu anlamda belediye başkanımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.