İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüyük'te öğrencilerin el emeği, göz nurları sergilendi

Konya’nın Hüyük ilçesinde, öğrencilerin yıl içerisinde hazırladığı el emeği, göz nuru çalışmalar açılan sergide halkın beğenisine sunuldu.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, öğrencilerin yıl içerisinde hazırladığı el emeği, göz nuru çalışmalar açılan sergide halkın beğenisine sunuldu.


Hüyük İmam Hatip Ortaokulu tarafından, teknoloji - tasarım sergisi açıldı. Sergide, eğitim yılı içerisinde öğrencilerin teknoloji - tasarım derslerinde el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı çalışma ve eserler gözler önüne serildi. Programda, ilçedeki ilkokul 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” konulu yarışmada dereceye giren isimlere de ödülleri verildi. İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, Ramazan ayının rahmet ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.


Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, şube müdürleri Kenan Çağlıyan ve Ahmet Atik, kurum amirleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.