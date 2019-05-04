Hüyük'te öğrencilerin el emeği, göz nurları sergilendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, öğrencilerin yıl içerisinde hazırladığı el emeği, göz nuru çalışmalar açılan sergide halkın beğenisine sunuldu.

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu tarafından, teknoloji - tasarım sergisi açıldı. Sergide, eğitim yılı içerisinde öğrencilerin teknoloji - tasarım derslerinde el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı çalışma ve eserler gözler önüne serildi. Programda, ilçedeki ilkokul 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” konulu yarışmada dereceye giren isimlere de ödülleri verildi. İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, Ramazan ayının rahmet ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, şube müdürleri Kenan Çağlıyan ve Ahmet Atik, kurum amirleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.