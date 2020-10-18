Hüyük'te otogar sevinci

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak otogarın önümüzdeki ay ihalesine çıkılacağını söyledi.

Çiğdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın son ilçe ziyaretinde otogar inşaatının yapılacağı alanda incelemelerde bulunduğunu vurgulayarak, “Hüyük ilçemiz için otogar çok elzemdi. İhalesini Büyükşehir Belediyemiz önümüzdeki ay yapıyor. Hemen arkasından da inşallah yeni oto sanayi sitemizin ihalesine gireceğiz. Bu çalışmalar bizi mutlu ediyor, çünkü Hüyük her geçen gün kalkınıyor, büyüyor, değişiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Otogarın ilçeye kazandırılmasının önemine de vurgu yapan Başkan Çiğdem, Hüyük ilçesinin İstanbul yolu üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, Gembos güzergahlı Yeni Konya-Antalya karayolunun da açılmasının ardından bölgenin ulaşımda önemli bir güzergah haline geleceğini vurguladı.

Çiğdem, şunları kaydetti: “Hüyük nüfusunun büyük bölümü İstanbul ilimizde yaşıyor. O yüzden mahallelerimizin içerisinden yolcu taşımacılığı için geçiş yapan firmalarımız da var. Şimdi otogarı bütünleştireceğiz. Otogarımız 7 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak. Hüyük ilçemize uzun yıllar yetecek şekilde inşa edilecek.Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.”