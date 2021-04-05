Hüyük'te sinekle mücadele çalışmaları başladı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sinekle mücadele çalışmaları başladı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerinin, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Tolca, Budak, Kıreli mahallesi sahillerinin yanı sıra ilçe genelinde sinekle çalışma başlattığını söyledi. Başkan Çiğdem, “Havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerimiz hemşehrilerimizin daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi için devam eden larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu zamanlar sinek ve haşerelerin üreme alanlarında, larvaların ergin aşamaya gelmeden üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmanın yazın yapılan karasinek ve sivrisinek mücadelesinden daha etkin olmaktadır; ekiplerimiz durgun sular, yeşil alanlar, sazlık ve su bitkileri, hayvansal atıklar ile nemli alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.