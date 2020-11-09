Hüyük'te sürücülerin görüşünü engelleyen ağaçlar budanıyor

Konya'nın Hüyük İlçe Belediyesi, yol kenarlarında bulunan ve sürücülerin görüşünü engellerin ağaçların budanması için çalışma başlattı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelleyerek ulaşımı olumsuz etkileyen ağaçlarda yürütülen budama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Çiğdem, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin olarak açıklamasında, “İlçemize bağlı tüm dış mahallelerimizde, şehir merkezine ulaşımı sağlayan geniş bir ulaşım ağımız bulunuyor. Bu ulaşım ağı içerisinde ve yerleşim merkezlerimizde trafikte hareket halinde olan sürücülerimizin görüşüne engel olan yola uzanan ağaç dallarının muhtemel bir trafik kazasına yol açmaması için ekiplerimiz bugünlerde bölgemizde yoğun bir mesai yürütüyor. Mahallelerimizde vatandaşlarımızdan gelen bu yöndeki talepler üzerine harekete geçerek çalışma başlatan ekiplerimiz, budama çalışmalarıyla yaşanabilecek bir trafik kazasının da önüne geçmeye çalışıyor. Özellikle yolların virajlı kesimlerinde, risk teşkil eden noktalarda bu çalışmalar daha da yoğunlaşıyor Ayrıca, dalları kaldırımlara da uzayan ağaçlar yol kenarında yürüyen vatandaşlarımız için de sıkıntı yaratabiliyor. Dolayısıyla tüm bunları göz önünde bulundurarak güz mevsiminin gelmesi ile birlikte bir çalışma başlattık” diye konuştu.