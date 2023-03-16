Hüyük'te tarımsal işçilerin günlük yevmiyeleri belli oldu

Türkiye'nin önemli organik çilek üreticisi olan bölgelerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde tarım işçilerinin 2023 yılı günlük yevmiyesi belli oldu.

Hüyük Ziraat Odası Başkanlığında Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef ile Hüyük Muhtarlar Birliği Başkanı İlkay Ceylan'ın da katılımıyla yapılan, mahalle muhtarları ile önder çiftçiler ve işçi temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda ilçe genelinde 2023 yılı tarım sezonunda uygulanacak olan tarımsal işçilik ücretleri imzalanan mutabakat sonucunda belirlendi. Buna göre, bir günlük işçilik yevmiyesi yemekli ve ulaşım işverenden olursa 225 lira olarak açıklandı. İşçi yemeğini kendisi karşılarsa 250 lira, yemekle birlikte ulaşım giderini de karşılarsa 300 liralık yevmiye elde edecek. Belirlenen ücretlerin 2023 yılı tarım sezonu sonuna kadar uygulanacağı kaydedildi.