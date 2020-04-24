Hüyük'te tarımsal projelere destek hız kazandı

Konya'nın tarımsal üretimde gözde ilçelerinden Hüyük'te tarımsal sulama projelerinin son dönemde ivme kazandığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, hububat ürünü ve şeker pancarının yanı sıra meyvecilikte Konya'nın önemli bir merkezi haline gelen ilçelerinde, üreticilerin tarımsal sulama projelerine verilen desteğin mutluluğunu yaşadığını söyledi. 4 milyon 700 bin liralık proje bedelli İlmen Boğazoluk Derivasyon Hattı yapım işinin çalışmalarının başladığı müjdesini veren Başkan Çiğdem, bu projenin devreye girmesi ile birlikte yöredeki tarımsal üretimin daha da üst noktalara geleceğine vurgu yaptı.

Başkan Çiğdem, tarımsal proje ve çalışmalara dün olduğu gibi bugün de desteklerini sürdürdüğünü belirttiği AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.