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Hüyük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıldönümü kutlandı

Konya’nın Hüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 175.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 175. Yıldönümü düzenlen programla kutlandı.


Hüyük ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 175. Yıldönümü Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başladı. Ardından İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Gündüz, Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Amirliği çelengini sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Törene, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fırat Karaca, İlçe Emniyet Teşkilatı mensupları katıldı.

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