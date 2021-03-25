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Hüyük'te uzaktan eğitime tablet desteği

Konya’nın Hüyük ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrencilere verilmek üzere tablet desteğinde bulunuldu.

Konya'nın Hüyük ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrencilere verilmek üzere tablet desteğinde bulunuldu.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan eğitime destek kampanyası devam ediyor. Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'a 10 adet klavyeli tablet bilgisayar teslim edildi.


Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol yaptığı açıklamada, “İlçemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin kullanması için Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının tablet bilgisayar desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık ise, “Uzaktan eğitim sürecine devam eden öğrencilerimize imkanlar dahilinde tablet desteği sağlayarak bir nebze de olsa katkıda bulunmaya çalıştık. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın eğitiminden ve gelişiminden hepimiz sorumluyuz. Bugünün küçük parmakları bir gün ülkemizin geleceğine imza atacaklar. Öğrencilerimizin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamak ve onları en iyi şartlarda geleceğe taşımak hepimizin görevidir” diye konuştu.

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