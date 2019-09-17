Hüyük'te yeni projeler hayata geçiyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde yapılacak olan Hüyük Tarım Gençlik Kampı ve Akademi Hüyük projeleri için protokol imzalandı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Tarım Gençlik Kampı ve Akademi Hüyük projeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığında görüşmelerde bulundu. Başkan Çiğdem, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla projeler için hazırlıklara başlandığını bildirdi. Çiğdem, Akademi Hüyük projesinin eski belediye binasında faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Binada tadilat çalışmaları başladı. Proje içerisinde teknoloji odası, spor odası, ek ders alınabilecek sınıflar olacak. En kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.

Başkan Mehmet Çiğdem, Hüyük Tarım Gençlik Kampında ise 25 kerpiç ev yapılacağını kaydederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığının gönderdiği 200 öğrenci ve sporcular birer hafta buradaki kampta kalacak. Öğrenci ve sporcular tarım dersleri alacak, ilçe ekonomisine de katkı sağlayacak. Türkiye'deki tek tarım ve gençlik kampı olacak. Kamp için inşaat çalışmaları başladı” şeklinde konuştu.