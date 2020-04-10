Hüyük'te yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Konya'nın Hüyük İlçe Belediyesi, İlkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte yol iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçe merkezi ile Mutlu Mahallesinin bağlantısını sağlayan grup yolunda başlatılan iyileştirme ve viraj düzeltme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çalışma başlatılan güzergahın aynı zamanda Hüyük'e bağlı Başlamış, Burunsuz, İmrenler, Doğanhisar'a bağlı Konakkale mahallelerinin ilçe merkezine bağlantısını sağlayan bir grup yolu olduğunu hatırlatan Başkan Çiğdem, “Hüyük'te uzun yıllardır iyileştirilmeyi bekleyen grup yolumuzda yürütülen çalışmaların ardından virajlar da ortadan kaldırılmıştır. Bu kapsamda, yol iyileştirmesinin başlaması için Hüyük Belediyesi olarak da vatandaşlarımıza ait arazilerin istimlakı yapılarak kurum olarak bu çalışmaların önünü açtık. Bu güzergahta sık sık trafik kazaları yaşanıyor, mağduriyetler ortaya çıkıyordu. Bu yolun genişletilip iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızla da istişare etmiştik, ‘Bu soruna neşter vuralım, ne gerekiyorsa siz başlatın, biz de gerekli desteği sağlayalım' demişti. Allah razı olsun kendisinden ve bölge milletvekilimiz Gülay Samancı hanımefendiden. Öncelikle vatandaşlarımızın rızası da alınarak başlattığımız istimlak çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımızın ödemelerini hesaplarına aktardık. Ardından ‘yol medeniyettir' diyerek Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle başlayan çalışmalarla dolgu malzemeleri serilerek güzergaha 400 metrelik yeni bir yol kazandırdık. İlçemize hayırlı olsun. Allah'ım kazalardan korusun.”ifadelerini kullandı.