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Hüyük'teki okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Konya’nın Hüyük ilçesinde, tüm okullarda koronavirüse karşı tedbir almak amacıya ilaçla dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, tüm okullarda koronavirüse karşı tedbir almak amacıya ilaçla dezenfekte çalışmaları başlatıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında okul idareleri tarafından koronavirüse karşı önleyici tedbir almak amacıyla ilaçlama yapılarak dezenfekte faaliyeti gerçekleştirildi. Yürütülen mesai çerçevesinde görevlilerin okul binalarındaki sınıfları, lavabo ve tuvaletler ile idari alanlar ve okuldaki tüm iç ve dış cephelerde dezenfekte çalışması yaptığı belirtildi. Benzer çalışmaların bundan böyle de sık sık devam edeceği kaydedildi.

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