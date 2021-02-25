İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüyük'teki tarihi cami restore ediliyor

Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan ve restore yürütülen tarihi camide çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan ve restore yürütülen tarihi camide çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılan Tolca Mahallesindeki tarihi Şıh Şahabettin Camisi'nde incelemelerde bulundu. Tarihi mekanda Hüyük Belediyesinin girişimleri üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğünün restore çalışmaları başlatılması için ihale gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Çiğdem, ardından restoreye başlandığını kaydetti. Çiğdem, yürütülen çalışmalardan dolayı Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.