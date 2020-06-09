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Hüyük'teki tarihi kaplıcalar ve camiler restore edilecek

Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan tarihi kaplıca ve camilerin aslına uygun olarak restore edileceği belirtildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan tarihi kaplıca ve camilerin aslına uygun olarak restore edileceği belirtildi.


Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Hüyük ilçesini ziyaret etti. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ile beraber ilçede bulunan vakıflara ait tarihi mekanları gezdi. Bu kapsamda aslına uygun olarak yeniden restore edilmesi planlanan ilçeye bağlı Tolca ve Çavuş mahallelerindeki camiler ile Köşk ve Çavuş mahallesindeki kaplıcalar da gezildi. Başkan Çiğdem, Nurullah Osmanlı ile birlikte gezdikleri ilçede yer alan vakıf eserlerinin planlanan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi. Çiğdem, Hüyük ilçesiyle ilgili hazırlanan projeler ve planlamalarla ilgili istişare ve görüş alışverişinde de bulunduklarını kaydetti.

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