Hüyük'ten deprem bölgesine bin ısıtıcı desteği

Konya'nın Hüyük ilçesinde ‘Haydi Hüyük Elazığ'a el ver' adlı yardım kampanyası çerçevesinde depremden etkilenen mağdur vatandaşlara elektrikli ısıtıcıların temini için 87 bin 500 liralık nakit para toplandığı bildirildi.

Hüyük Kaymakamlığı, Hüyük İlçe Belediyesi ve Hüyük Muhtarlar Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. İki gün süreli kampanya kapsamında Hüyük merkez ve bağlı dış mahallelerde toplanan nakit yardım miktarı 87 bin 500 liraya ulaştı. Toplanan yardım paraları ilçe merkezinde bulunan bir banka şubesi aracılığıyla AFAD'ın hesabına aktarıldı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yardım paralarının banka hesabına yatırılmasının ardından yaptığı açıklamada, “İki gün gibi kısa bir kampanya döneminde Hüyük merkez ve bağlı dış mahallelerinde yaşayan herkesin taşın altına eline koyması neticesinde 87 bin 500 liralık bir yardım miktarına ulaşıldı. Hedefimiz 500 elektrikli ısıtıcıyı temin edebilecek bir rakama ulaşmaktı ancak Allah razı olsun yardımseverlerimizden bin ısıtıcıyı geçti. Kampanyaya biz de Hüyük Belediyesi olarak belediye personelimizin de katkılarıyla 100 ısıtıcı bedeli desteğinde bulunduk. Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyelerimizle birlikte toplanan bu paraları bankamız aracılığıyla AFAD'ın ilgili yardım hesabına yatırdık. Kampanyaya başta kaymakamımız ve tüm muhtarlarımız olmak üzere katkı sağlayan ya da sağlayamayan tüm mahalleleri sakinlerimize, yurtdışında ve gönlü burada olan tüm hemşehrilerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı İlkay Ceylan da, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı mağdur olan bölgede yaşayan vatandaşlar için Hüyük'ten de yardım eli uzatılması için bir kampanya başlattıklarını hatırlatarak, “Kampanya kapsamında elde edilen 87 bin 500 liralık miktarını AFAD hesabına gönderdik. Duyarlılık gösteren Hüyük halkına, kaymakamlığımıza, belediyemize ve kampanya döneminde yürekten çalışan muhtar meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.