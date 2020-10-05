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Hüyük'ün de gençlik merkezi olacak

Konya’nın Hüyük ilçesinin de “Akademi Hüyük” projesi kapsamında gençlik merkezi olacağı bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinin de “Akademi Hüyük” projesi kapsamında gençlik merkezi olacağı bildirildi.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük Belediyesi eski hizmet binasının proje çerçevesinde yürütülecek inşaat çalışmaları sonrasında gençlik merkezine dönüştürüleceğini belirtti. Bu kapsamda bir süre önce gerçekleştirilen ihalenin ardından “Akademi Hüyük” projesi çerçevesinde inşaat çalışmalarının başladığını vurgulayan Çiğdem, “Çalışmalar tamamlandığında Gençlik Merkezi'nden gençlerimiz 32 farklı branşta istifade edebilecek. Akademi Hüyük, burada gençlerimizin eğitim ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak. Merkezde, teknoloji ve spor odaları, ek ders alınabilecek sınıflar yer alacak. Sağlıklı nesiller yetişmesinin yolu da bu tür yatırımların ilçemize kazandırılmasından geçiyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile milletvekilimiz Gülay Samancı'ya ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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