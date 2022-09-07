Hüyük'ün göletlerine 71 bin yavru sazan takviyesi

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan göletlere toplam 71 bin adet yavru sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarının balıklandırılması çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretim Tesislerinde yetiştirilen sazan balığı yavrularından Konya sınırları içerisinde bulunan 65 göl ve gölete bırakılmak üzere toplamda 2 milyon 630 bin adet sazan yavrusu Konya'ya gönderildi. Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce gönderilen 2 milyon 360 bin sazan yavrusundan 71 bin adedi ise Hüyük ilçesinde bulunan bazı göletlere tahsis edildi. Hüyük'e gönderilen yavru sazanlardan 19 bini Çavuş, 12 bini İlmen, 8 bini Çamlıca, 6 bini Mutlu, 4 bini Pınarbaşı, 4 bini Göçeri Köşkler Bağı Göleti, 4 bini Burunsuz Göktaş Mevki (büyük) Göleti, 5 bini Suludere Yamanderesi Göleti, 3 bini Başlamış Göleti, 2 bini İmrenler Köyiçi mevkisi, bin adeti İmrenler Arapoğlu Deresi mevkisi, bin adeti İmrenler TOKİ önü Sarıbayşır mevkisi, 2 bini Sonsuz Şükran Köyü 1 ve 2 Göleti'ne bırakıldı. Göletleri balıklandırma çalışmalarına Hüyük İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve mahalle muhtarlıkları da destek verdi.