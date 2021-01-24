İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüyük'ün sahil yolları yeniden düzenleniyor

Konya’nın Hüyük İlçe Belediyesi tarafından Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan dış mahallelerde balıkçılık yapan mahalle sakinlerinin kullandığı toprak sahil yollarında yeniden düzenleme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Konya'nın Hüyük İlçe Belediyesi tarafından Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan dış mahallelerde balıkçılık yapan mahalle sakinlerinin kullandığı toprak sahil yollarında yeniden düzenleme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in direktifleri doğrultusunda başlanılan çalışmalar sürerken, belediye ekipleri göle kıyısı bulunan Kıreli ve Tolca mahallelerinde gölden balıkçılık yaparak geçimini sağlayan avcıların kullandığı ve kış şartları nedeniyle bozulan sahil yollarında ilk etapta dolgu ve sıkıştırma faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla kamyonlarla getirilen kumun serildiği güzergahlarda, kış döneminde balıkçılara daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi. Balıkçılar, yeniden düzenlenen yolların kendilerini yazın toz, kış mevsiminde de çamurdan kurtaracağına dikkati çekerken, Hüyük Belediyesi'ne teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.