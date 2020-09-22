Hüyük'ün yeni kaymakamı göreve başladı

Konya'nın Hüyük ilçesine atanan Kaymakam Cüneyt Demirkol göreve başladı.

İçişleri Bakanlığının onayı ile Hüyük ilçesine atanan 106. Dönem Kaymakamı Cüneyt Demirkol ilçeye geldi. 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle Hüyük İlçe Kaymakamı olarak görevine başladı. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın'ın Köşk ilçesine atanan Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun bir süre önce ilçeden ayrılması sonrasında bu göreve Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz vekalet ediyordu.