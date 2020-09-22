İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüyük'ün yeni kaymakamı göreve başladı

Konya’nın Hüyük ilçesine atanan Kaymakam Cüneyt Demirkol göreve başladı.

Konya'nın Hüyük ilçesine atanan Kaymakam Cüneyt Demirkol göreve başladı.


İçişleri Bakanlığının onayı ile Hüyük ilçesine atanan 106. Dönem Kaymakamı Cüneyt Demirkol ilçeye geldi. 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle Hüyük İlçe Kaymakamı olarak görevine başladı. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın'ın Köşk ilçesine atanan Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun bir süre önce ilçeden ayrılması sonrasında bu göreve Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz vekalet ediyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.