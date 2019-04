İç Anadolu Kariyer Fuarı KTO Karatay'da başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde ve KOP Bölgesinde yer alan 9 üniversitenin katılımlarıyla gerçekleştirilen İKAF 2019'un açılış töreni, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

29 söyleşi, 82 atölye, mülakat simülasyonu ve özgeçmiş hazırlama oturumları İKAF'ta

Öğrenciler ile iş dünyasını buluşturmak amacıyla düzenlen fuarın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Kariyer ve Gelişim Ofisin, 2016 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak organize ettiği Kariyer Fuarları ile öğrencileri sektörün öncü firmaları ile bir araya getirerek, kariyer planlarında destek olmuştur. Bu fuarlar ve uyguladığı programlar ile mezunlarının girişimciliğe yöneliminde de önemli katkı sağlamış, başarı hikayeleri oluşturmuştur. Bu yıl ise geleneksel olarak düzenlediğimiz Kariyer Fuarları Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yeni ve özgün bir boyut kazanmıştır. Ülke sathında yürütülen Bölgesel Kariyer Fuarları üniversitelerin de paydaşlığı ile daha büyük ses getirerek öğrenci ve mezunların dikkatini çekmiştir. 9 paydaş üniversitemizin öğrenci ve mezunları için ilgili kurum ve kuruluşların kariyer olanaklarını aktarabileceği stantlara ek olarak 29 söyleşi, 82 atölye, mülakat simülasyonu ve öz geçmiş hazırlama oturumları oluşturulmuştur. Sağlık, savunma, enerji, tarım ve gıda, hizmet sektörü, teknoloji ve yazılım gibi her sektörden birçok uluslararası ve ulusal ölçekte seçkin kurum ve kuruluş fuarın gücüne güç katmışlardır. Bu ölçekte büyük bir organizasyonda bize güç veren, her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına, paydaş üniversitelerin rektörlerine değerli katkıları için gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“İKAF'19 istihdam seferberliğine önemli katkılar sağlayacaktır”

İş dünyasının üniversitesi olarak bu nitelikte bir fuara ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Aydoğan ise, “KTO Karatay Üniversitesi olarak istihdam seferberliğine 9 üniversite ve 150'den fazla kurumla katkı sağlayan bu etkinliğe ev sahipliği yapmak, 3 yıldır uygulamakta olduğumuz fuarlarımızı bu yıl İç Anadolu Kariyer Fuarı adıyla, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirmek üniversitemiz için gurur vesilesidir. KTO Karatay Üniversitesi olarak ülkemize ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Bizimle geçirdikleri 4 yıldan sonra mezunlarımızın ne kadar sürede iş bulduğu, nerede ve hangi mesleği icra ettiğini yakından takip ediyoruz. 2 gün sürecek İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın firmalarımız, çeşitli üniversitelerden gelen öğrenci ve mezunlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepimizin ortak çabası olan bu etkinliğin istihdam seferberliğine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz, kariyerleri için önemli fırsat kapılarını aralıyor”

Dünya tarihinde ilk yerleşik hayata geçen bölge olan, girişimcilik örneklerinin de çokça olduğu bir şehir Konya'da bu etkinliğin yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “5 üniversiteye sahip şehrimizde mezunlar ile ülkemize nitelikli katma değer sağlıyoruz. Çeşitli kurumların organize ettiği kariyer fuarlarımızla da öğrencilerimiz kariyerleri için önemli fırsat kapılarını aralıyor, görüşmeler gerçekleştiriyor. KTO Karatay Üniversitesinde Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın ülkemiz, gençlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün ise, “Üniversite ve iş dünyasının iş birlikleri ile organize edilen bu fuarlar öğrencileri henüz mezun olmadan iş dünyasıyla buluşturuyor, kariyerlerini şekillendirmede yardımcı oluyor. Burada en önemli görev öğrencilerimize düşüyor, eğitiminiz bitmeden önce geleceğiniz için çabalamak sizlerin bir adım önde mezun olmanızı sağlıyor” diye konuştu.

“Ülkemizde 20 yıl önce 76 üniversite vardı, şu an bu sayı 206'ya çıktı”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kariyer fuarlarını ve gençleri çok önemsediğini belirtti. Atay, “Ülkemizde 20 yıl önce 76 üniversite vardı, şu an bu sayı 206'ya çıktı. Yetenek her yerdedir diyerek etkinliklerimizi bu yıl düzenlemeye başladık. İKAF 8. organizasyonumuzdur. İnsanı, toprağı, kampüsü olan mükemmel bir üniversite KTO Karatay Üniversitesinde bu programı gerçekleştiriyoruz. KTO Karatay Üniversitesi, değerlerimizin Hadis-i Şeriflerimizin kampüse yansıdığı bir üniversitedir. İnsan Kaynakları Ofisi olarak 8 aylık süreçte 8'i yurt içi, 4'ü yurt dışı olmak üzere 12 program düzenledik. Kamu-şirketler ve üniversiteler buradadır. Karşımıza çıkan tüm sorunlara çözüm arıyoruz. Ülkemizde bu farkındalığı hep beraber geliştireceğiz. İşsizlik sadece ülkemizde olan değil en gelişmiş ülkelerde, dünyada küresel bir sorundur. Bu sorunun da üstesinden gelebilecek bir gücümüz var, keşfedilecek gençlerimiz var. Gözümüzün gördüğü aklımızın kestiği her şeyi üretiyoruz. Artık teknoloji üreten bir ülkeyiz. Bizlerin görevi yeteneğin her yerde olduğunu, gençlerin hedefledikleri kariyere sahip olabileceklerini göstermek, bu süreçte de onlara yardımcı olmaktır. Türk milleti olarak bir sıkıntı gördük mü o sıkıntıyı önümüze alır ve çözmeye bakarız. Dünya sahnesinde esamesi olmayan ülkelerden himmet beklemeyiz. Yüzyıllardır bu topraklardayız sorunumuz olduğunda da milletimizle birlikte çözeriz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından 2 gün sürecek bölgenin en nitelikli kariyer fuarı olan İKAF'19'un açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Katılımcılar, 200'e yakın firmanın kampüs alanında açtığı stantları inceleyerek bilgi aldı.

Öğrencilerin işve staj süreçlerine ile istihdamlarına katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki bölgesel kariyer etkinliği; çevre illerdeki tüm üniversitelerin öğrencilerini sektördeki firmalar ile buluşturacak olup, öğrencilerin iş, staj bulma süreçlerine ve istihdamlarına katkı sağlayacak. Aynı zamanda bölgedeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla etkinlik süresince çok sayıda yarışmalar, atölye çalışmaları, vaka analizleri, kariyer ve gelişime yönelik eğitimler de gerçekleştirilecek. Sadece öğrencilerin kariyerine değil, katılımcı firmaların gelecek projeksiyonlarına da büyük katkı sağlayacak etkinliğe çok sayıda lise ve üniversite öğrencisinin katılması bekleniyor. KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen İKAF'19'un paydaşları arasında Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi bulunuyor. KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fuarın açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Aydoğan, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, üniversitenin mütevelli heyeti üyeleri, paydaş üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, firmalar ve öğrenciler katıldı.