İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Konya'da yeni yılda emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yılbaşı denetimlerinde Konya'da uygulama noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşı denetimlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da denetimleri yerinde görmek ve uygulamalara katılmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Yardımcısı Çataklı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından Konya-Ankara karayolunda karşılandı. Çataklı, uygulama için görev alan emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı.