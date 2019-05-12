İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide

Konya'da Ramazan ayına özel üretilen Kadınhanı ilçesine has tahinli pide, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle Konya'daki fırınlarda da hareketlilik artarken, Kadınhanı ilçesine has tahinli pide vatandaşlardan oldukça ilgi görüyor. Gece hazırlanan hamurlar tahinle karıştırılarak yoğruluyor. Hummalı bir çalışmanın ardından tepsilere dökülen hamurlar daha sonra fırınlarda pişiriliyor.

"Tahinli pide sahurda tok tutar, iftarda tatlı olur"

Tahinli pidenin Kadınhanı ilçesine has bir lezzet olduğunu anlatan usta Fatih Yemenici, Ramazan ayında daha çok tüketilen bu pide için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldıklarını söyledi. Yemenici, tahinli pidenin yapılışı hakkında da bilgiler vererek, “Güzel mayalanmış bir hamur tahinle yoğrularak yapılıyor. İçerisine arzuya göre ceviz, Antep fıstığı, fındık gibi malzemeler katılarak çeşitlendiriliyor. İsteğe göre de sade olarak tüketiliyor. Sahurda hem tok tutması hem de az susatması sebebiyle çok tercih edilen bir gıda. İftarda ise üzerine şerbet denilen kestirme dökülerek çok güzel bir tatlı oluyor” dedi.

"Müşterilerin isteğine göre istenilen çeşitler yapılıyor"

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tahinli pideyi farklı damak lezzeti olan müşterilerinin istediğine göre ürettiklerini belirten Fatih Yemenci, "Sade olarak bilinen orijinal pidemiz var, içinde hiçbir katkı maddesi yok. Bir cevizlimiz var, cevizli tereyağlı, cevizli kaymaklı ve Antep fıstıklı. Bunlar hazırda olan çeşitlerimiz. Tabii bunun haricinde de müşterilerin istediğine göre her çeşidi yapabiliyoruz. Çikolatalı, üzümlü ve şekerli gibi çeşitleri de isteğe göre üretiyoruz. Bununla da kalmayıp bazı müşterilerimiz içine çikolata atmamızı istiyor, hatta bir müşterim tahinli pidenin içine portakal kabuğu rendelememizi istemişti. Bu da farklı bir lezzet ortaya çıkartmıştı" diye konuştu.

Vatandaşlar ise tahinli pidenin Ramazan ayında Konya'nın olmazsa olmazı olduğunu ve her sene Ramazan'da aldıklarını belirterek, bu güzel ve farklı tadı herkese tavsiye ettiklerini dile getirdiler.