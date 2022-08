İhracatta artış rekortmeni ASHİB, hayvansal gıda devlerini ödüllendirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) çatısı altındaki 8 Birlik arasında, 2021 yılında ihracatını en fazla artıran birlik olma başarısı gösteren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), bu dönemdeki performansına Konya ve Karaman'dan en güçlü desteği sağlayan ilk 15 üyesini ödüllendirdi.

ASHİB 2021 Yılı İhracat Ödül Töreni; Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgöl, Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ve bölge ihracatçılarının katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 81,63 artışla 524,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. ASHİB'in Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde ve Karaman başta olmak üzere Türkiye genelindeki 766 üyesiyle 126 ülkeye dış satım yapan büyük bir aile olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz, “Tarihte sayısız medeniyete beşiklik eden Anadolu coğrafyası bereketli toprakları, dört mevsim tarımsal üretime imkan veren uygun iklimi, iç suları ve denizlerindeki zengin gıda çeşitliliğiyle binlerce yıldır insanlığı doyuruyor. ASHİB olarak bizler de 82 yıldır su ürünlerinden kanatlı etine ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine, kırmızı et ürünlerinden sakatatlara kadar geniş ürün yelpazesinde yapılan kaliteli ve sağlıklı üretimi dünya pazarlarında değerlendirerek ülkemize döviz kazandırıyoruz” dedi.

İhracatın yüzde 13'ünü gerçekleştirdiler

2021 yılında yüzde 38,8 artışla 3,4 milyar dolar değere ulaşan Türkiye geneli sektör ihracatına ASHİB ihracat ailesinin yüzde 15,7 oranında destek verdiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz, “Türkiye'nin hayvansal gıda ihracatında ana pazarları oluşturan Orta Doğu ülkelerindeki jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerine karşı alternatif pazar arayışlarına yönelen Birliğimiz, pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında tüm zorluklara rağmen çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüp ihracat performansını bir önceki yıla göre rekor düzeyde artırma başarısı gösterdi. Mısır, Cezayir ve Çin pazarlarında 62 kata varan oranlarda ihracat artışlarına imza atan üyelerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı tek tek tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde ihracatımızın yüzde 13'ünü gerçekleştiren Konya'daki üyelerimizi de canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Altı alt sektörde komiteler kurulacak

Geçen Nisan ayında yaptıkları olağan seçimli genel kurulda Yüksek Akgöl başkanlığında oluşan Yönetim Kurulu ile ASHİB'in ihracatını daha da artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz, şunları söyledi:

“2026 yılına kadar iş başında olacak yeni Yönetim Kurulumuz, uyumlu bir ekip çalışmasıyla, sektörün ve bölgemizin ihracat rakamlarını daha da artıracak potansiyeli değere dönüştürecek projeler gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Yeni dönemde Birlik olarak altı alt sektörde komiteler oluşturup bu alanlarda sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi için çaba göstereceğiz. Bu çerçevede ilk meslek komitesini süt ürünleri sektöründe oluşturduk ve ilk toplantımızı da ödül törenimiz öncesinde yaptık. Herkesi kucaklayacak, istişareler yaparak ortak akılla ilerleyeceğiz ve resmi makamlar nezdinde sorunlarımızı dile getirerek çözüme ulaşması için takipçisi olacağız.”

Şampiyonlara ödülleri takdim edildi

Açılış konuşması ve tanıtım filminin gösteriminin ardından ASHİB Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgöl ile Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, en fazla ihracat gerçekleştiren Konya'daki ilk 10, Karaman'daki ilk 5 ASHİB üyesi firmanın temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Törende Konya'dan Akova Süt Gıda Mamulleri Sanayi, Erbasu Su Ürünleri ve Sanayi, Topçuoğlu Hayvancılık, Çetinkaya Tavukçuluk, Büyük Angın Gıda, İzi Süt, Tunçlar Gıda, Torunoğlu Süt, Kuzucu Süt Mamulleri ve Karapınar İlçesi Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi'ne; Karaman'dan Slava Süt ve Süt Ürünleri, Folk Tavukçuluk, Eggfarm Tarım Hayvancılık, Kayaoğulları Tavukçuluk ve Ramsel Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri firmalarının yöneticileri, alkışlar eşliğinde ödüllerini aldı.